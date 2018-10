Conte | spread? Sarà molto conveniente investire in Italia

Economia : premier Conte a 'Famiglia Cristiana' - non dobbiamo temere lo spread : Roma, 04 ott 09:31 - , Agenzia Nova, - Nel Documento di programmazione economica e finanziaria si è deciso di sforare sul deficit fino al 2,4 per cento del Pil ma il premier Conte ,... , Res,

Tria : obiettivo crescita 1 - 6% nel 2019 e calo debito | Conte : ora un "piano di investimenti" | Di Maio : Pd e FI irresponsabili - tifano spread : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Manovra - Conte : "Spread calerà comunicando i dettagli" : Questa Manovra finanziaria non è stata fatta per rispettare le promesse elettorali ma per ridare dignità ai cittadini e per rilanciare il paese. Si possono riassumere così le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che all’uscita, poco dopo le 15, da Palazzo Chigi ha dialogato con la stampa. Incalzato dai giornalisti Conte ha spiegato che lo stesso reddito di cittadinanza, per molti misura prettamente assistenzialistica, oltre a ...