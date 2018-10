Conte replica a Fmi | “Dovrete rivedere le previsioni | il Pil dell’Italia crescerà”

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Costituzione" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

Macron attacca : "Crisi politica Italia-Ue" - Conte replica : "Non rappresenta l'Europa" : Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto ...

Festival di Venezia - Salvini twitta foto di Riondino con Asia Argento e replica : 'Contento di non incontrarmi? Peccato - lo riporterei sulla ... : 'Il 'padrinò della Mostra del Cinema di Venezia, tal Michele Riondino qui in compagnia della tranquilla Asia Argento, si dichiara 'Contento di non incontrare Salvinì. Invece lo incontrerei volentieri, ...

Salvini replica a Riondino e twitta la foto di lui con Asia : «Contento di non incontrarmi? Lo riporterei sulla retta via» : La replica del ministro era arrivata subito dopo: «Che tristezza usare il palcoscenico di una Festival, che prende milioni di euro di contributi pubblici, per fare politica... Il cinema e Venezia ...

Ponte crollato Genova - Conte : 'Revocheremo concessione a Autostrade'. La replica : 'Verifiche trimestrali - pronti a ricostruire in 5 mesi' : La società Autostrade per l'Italia, che gestisce la tratta dove ieri a Genova è crollato il Ponte Morandi provocando almeno 39 morti, finisce nel mirino del governo, che chiede le dimissioni dei ...

