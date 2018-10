Conte ottimista | cresceremo più di quanto dice l' Fmi

agi

(Di martedì 9 ottobre 2018) Il premierè convinto che l'economia italiana sarà superiore aprevisto dal Fmi: "Confidiamo - ha detto parlando a margine di un incontro all'Università di Firenze - che la crescita sarà sicuramente superiore. Lavoriamo seriamente per la crescita".ai rapporti con l'Europa, ha aggiunto, "andremo a spiegare la manovra. Con la Commissione inizieremo una interlocuzione. Voi avete letto molto negativamente la lettera che Dombrovskis e Moscovici hanno anticipato. In realtà si conclude con un 'siamo aperti a un dialogo costruttivo'. Ed è chiaramente una valutazione, come loro precisano, 'prima facie'. Non poteva essere diversamente, la nostra manovra non rispecchia quelle che erano le loro aspettative. Noi siamo disponibilissimi a spiegare questa manovra, ...