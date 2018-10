Coniugi rapinati e legati in casa

Chieti rapina in villa : Coniugi rapinati a Lanciano/ Ultime notizie - telecamere riprendono due rapinatori : Lanciano, rapina in villa: coniugi picchiati ancora sotto choc per il pestaggio subito nel proprio appartamento. La donna con l'orecchio tagliato dice: "Ho pensato sarei morta".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:53:00 GMT)