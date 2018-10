Come interrompere la terapia

fondazioneserono

(Di martedì 9 ottobre 2018) La terza parte delle Linee Guida dell’Accademia Americana della Neurologia contiene raccomandazioni sugestire l’interruzione della cura. In una serie di aggiornamenti pubblicati a partire dal maggio 2018 la Fondazione Cesare Serono ha proposto le raccomandazioni contenute nelle Linee Guida dell’Accademia Americana di Neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN) circa l’inizio del trattamento e riguardo al passaggio da unaall’altra. Quello che segue è il primo degli aggiornamenti relativi alle raccomandazioni sula cura. Nel razionale alle raccomandazioni 1a e 1b si riporta che nessuno studio clinico controllato ha valutato espressamente, quando o perchéla somministrazione di un farmaco modificante la(DMD) in una persona con sclerosi multipla recidivante remittente, che non mostri un’evidenza di recidive o ...