Come funziona Portal | lo smart display di Facebook per le videochiamate

Amazon Business : cos’è e Come funziona : Amazon ha introdotto anche in Italia il suo nuovo servizio dedicato alle aziende. Si chiama Amazon Business ed è nato per soddisfare le necessità di acquisto e di vendita da parte delle aziende. L’introduzione di leggi di più...

Che cos’è e Come funziona Portal - il primo prodotto di Facebook : Facebook lancia il suo smart display: ecco Facebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook PortalFacebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+Facebook Portal+E così anche Facebook ha lanciato il suo dispositivo smart domestico. In queste ore il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo — decisamente in sordina rispetto a quanto previsto inizialmente — di Facebook Portal, un display da ...

M5S : «Alle imprese che assumono quota reddito cittadinanza» Chi ne ha diritto e Come funziona : Le aziende che assumeranno una persona formata grazie al reddito di cittadinanza avranno la possibilità di trattenere la quota di reddito che sarebbe spettata alla persona disoccupata. Lo ha spiegato ...

Riflettori puntati sull'Interpol : cos'è e Come funziona? : Dopo l'arresto in Cina del suo , ex, presidente Meng Hongwei si è parlato molto della più grande organizzazione di polizia internazionale del mondo. Vi spieghiamo come lavora e quali sono i suoi poteri , non molti,

Pensioni - Come funziona la quota 100 e quando si potrà lasciare il lavoro in anticipo : Ultime novità sulle Pensioni: il superamento della legge Fornero verrà confermato dalla legge di bilancio, ma per ora restano alcuni dubbi sulle modalità. Quasi certa l'introduzione della quota 100, così come sembra sicuro il rinvio della quota 41. Incertezza anche sulle tempistiche: il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, fa sapere che le misure previste potrebbero essere modificate l'anno prossimo.Continua a leggere

BuddyBank : cos’è e Come funziona : Solitamente i conti correnti tradizionali presentano diversi vincoli e delle spese da sostenere per poterli mantenere. Per fortuna ce ne sono alcuni che permettono, in maniera molto semplice, di effettuare pagamenti, gestire le carte di leggi di più...

Piastra a vapore : cos'è e Come funziona : Oltre alle più classiche piastre in ceramica o in titanio, esistono anche le piastre a vapore. come si usano, perché...

Nametag Instagram : cos’è e Come funziona : Il noto social network ha introdotto una funzionalità molto particolare che può contribuire ad aumentare follower e like su Instagram ed evitare così l’utilizzo di bot e app. Stiamo parlando del Nametag, una funzionalità che farà leggi di più...

Titoli di Stato - cosa sono e Come funzionano i Cir : rendimenti esentasse e deduzione al 23% : Un documento all’esame del Mef svela lo strumento dei Conti individuali di risparmio (Cir) per rilanciare l’acquisto dei bond governativi e portare i risparmiatori a investire in infrastrutture. Per chi conserva i nuovi Titoli fino a a scadenza ci sarà la non imponibilità dei rendimenti e la non pignorabilità. Il progetto prevede somme investibili in Cir fino a 3mila euro annui e non più di 90mila euro complessivi...

Black Friday 2018 : Data - Come funziona e Link dove trovare le Offerte : Tutte le date del Black Friday 2018. Quando inizia, cosa ci sarà in offerta e i Link dove trovare le migliori Offerte in anteprima Black Friday 2018: Data, come funziona e Link dove trovare le Offerte Il Black Friday è un evento americano, ormai in voga da diversi anni anche in Italia, che permette di […]

Come funziona Perlego - lo Spotify dei libri universitari : Si chiama Perlego e, esattamente Come Spotify, si tratta di un’app destinata a cambiare per sempre il mercato del quale si occupa. Il mercato in questione è quello dei testi universitari, un mercato pieno di falle per tutte le parti in causa, a partire, naturalmente dagli studenti. Il capitale annuale da spendere in libri di testo è non solo altissimo ma in costante aumento (secondo lo "Us Census Bureau", dal 1972 ...

Arriva il 5G - cos’è e Come funziona [e – forse -i danni che provoca sulla salute] : Sta per Arrivare il 5G. Siamo abituati ad utilizzare oggi internet, con smartphone e PC ad una velocità che definiamo più o meno elevata (dipende dai gestori, dalla fibra, dai ripetitori), ma comunque per navigare, vedere film, controllare videocamere in remote, GPS e tante altre applicazioni, ci sembrava di aver raggiunto dei livelli adeguati alle nostre esigenze. Bè non è così. Entro pochi anni questa sarà preistoria. Vi ricordate i tacs, i ...