Columbus day | l' America celebra Colombo tra omaggi e polemiche

tg24.sky

: #Columbusday, #Trump difende l'esploratore e omaggia Italia. Ma la capitale dell'Ohio e altre città cancellano la f… - Agenzia_Ansa : #Columbusday, #Trump difende l'esploratore e omaggia Italia. Ma la capitale dell'Ohio e altre città cancellano la f… - giovannizambito : COLUMBUS DAY A DETROIT, L'ORGOGLIO DELLA COMUNITÀ ITALIANA IN MICHIGAN - CiccinaLupo : Gli unici che potrebbero avercela con Colombo sono gli Indiani, ma hanno deciso di farne una questione politica. -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Negli Stati Uniti ieri è statoto ilDay in onore di Cristoforoe di quel 12 ottobre del 1492 in cui l'esploratore genovese toccò il suolono e come ogni anno non sono ...