Colori pastello tossici per i bambini | le marche conosciute sotto accusa

(Di martedì 9 ottobre 2018) Pastelli cone potenzialmente dannosi per la salute, non conformi alle norme di sicurezza. Una notizia che non può mancare di destare preoccupazione tra i genitori, dato che le matite colorate vengono utilizzate dai, che spesso portano i pastelli alla bocca. A riportare la notizia è una rivista specializzata rivolta ai consumatori tedeschi. Su 15messe sul banco di prova, la metà è risultata essere composta da sostanze tossiche che potrebbero essere ingerite dai più piccoli con conseguenze, anche gravi, per la loro salute. Tra i componenti più pericolosi, considerati addirittura cancerogeni ci sono le ammine aromatiche e gli Idrocarburi policiclici aromatici. Quelli che secondo la rivista rispettano ogni regola sono Real, Bic, Binney & Smith, Eagle Kreativ e Staedtler. A metà classifica, considerabili come marchi soddisfacenti, si trovano Herlitz, Lyra ...