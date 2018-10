Cologno Monzese | vasto incendio in un' azienda di materiali plastici

Cologno Monzese - incendio in azienda chimica/ Video ultime notizie - allarme nube tossica - fumo visibile a 10km : Cologno Monzese , maxi incendio in azienda chimica : brucia capannone. Fiamme alte e nube nera visibile a 10 chilometri di distanza nella zona Nord di Milano.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:44:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - allarme a Cologno Monzese : ecco perché il reality perde pubblico : allarme rosso a Cologno Monzese per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. “Cosa non funziona?” è la domanda che si pongono nei corridoi guardando i numeri che non lasciano molti dubbi. Confrontando le prime due puntate della terza edizione vip del reality e quelle dello scorso anno si nota una differenza di oltre 1.126.000 telespettatori e il 4,19% di share. Una piccola fuga che non sancisce il flop ma porta a delle riflessioni ...