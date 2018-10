Coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio La posizione

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018) "Per noi". Lo ha detto il portavoce del Comitato sfollati di via Porro, Franco Ravera, ospite di Non Stop News, la trasmissione di informazione quotidiana su Rtl 102.5.Tra l'altro, Ravera ha detto di credere che "ci sia uno scontro ideologico a Roma che si ripercuote su Genova".Per quanto riguarda il decreto, dentro "non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze. Rischiamo di star fuori casa per anni".