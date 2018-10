Clima | le emissioni di CO2 continuano a salire

Cambiamenti Climatici - spaventose proiezioni sull’aumento del livello globale dei mari : 15 metri in più entro il 2300 se le emissioni di gas serra rimangono elevate : Il livello medio globale dei mari potrebbe aumentare di quasi 2,4 metri entro il 2100 e di 15 metri entro il 2300 se le emissioni di gas serra continueranno a restare elevate, secondo una revisione dei Cambiamenti e delle proiezioni del livello dei mari condotta dai ricercatori della Rutgers University in collaborazione con altri esperti. Dall’inizio del secolo, il livello medio dei mari globali è aumentato di circa 6 cm. Con moderate emissioni, ...

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa, “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Clima - l’obiettivo dell’accordo di Parigi è un miraggio : le emissioni aumentano invece che diminuire : I governi di tutto il mondo si sono impegnati ufficialmente nel 2015, ma mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei due gradi da obiettivo raggiungibile rischia di diventare sempre più una chimera. Mentre infatti si avvicina la conferenza internazionale delle parti in programma a dicembre a Katowice (Polonia), fondamentale per rendere operativo l’accordo di Parigi sul Clima siglato tre anni fa, pesa l’inadeguatezza delle ...

Cambiamenti Climatici - Kyoto Club : l’innovazione del settore agricolo un’azione fondamentale per ridurre le emissioni : Come funziona la PAC, come vengono gestiti i fondi, in che misura contribuisce all’espansione del biologico, nella promozione per il miglioramento della sostenibilità ambientale, nella lotta contro i Cambiamenti climatici e nella diffusione di più sane abitudini alimentari. Queste le domande a cui vuole rispondere “CAPsizing – Per la resilienza climatica” il nuovo progetto di formazione e informazione promosso da Kyoto Club con il contributo ...

Clima - lotta alle emissioni dei gas serra : greggi sarde modello europeo : Le greggi della sardegna diventano un modello per la lotta ai cambiamenti Climatici in campo europeo. Giovedì a Sassari, nell’area della ricerca del Cnr, saranno presentati i risultati dei primi due anni di attività del progetto europeo SheepToShip Life per individuare i punti critici ambientali della filiera produttiva ovina in modo da mettere a punto un piano di intervento da sperimentare in aziende modello. Si punta a una diminuzione ...

Clima - Acea : “I 28 decidano presto i limiti diemissioni Ue per i camion” : I 28 devono decidere rapidamente quali saranno i limiti delle emissioni di CO2 per i mezzi pesanti, perché con l’avvicinarsi dello scadere della legislatura europea il rischio è che ci siano poi ritardi nella messa in atto delle misure e danni per l’industria. E’ l’appello lanciato dall’associazione dei costruttori automotive europei dell’Acea, dopo che la Commissione Ue a maggio ha proposto per la prima volta ...

Clima - la California contro Trump : lancia satelliti per monitorare le emissioni : La California attacca Donald Trump:lo Stato americano famoso per la sua lotta contro il cambiamento Climatico e l’inquinamento ha deciso di lanciare un proprio satellite al fine di misurare le emissioni. “Con la scienza sotto attacco e la minaccia Climatica che aumenta, stiamo lanciando un nostro satellite”, ha dichiarato il governatore democratico Jerry Brown. L’annuncio segue di qualche giorno la proposta ...

Clima : Trump pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano : Secondo il New York Times, Trump sarebbe pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni in atmosfera del metano: l’agenzia per la protezione ambientale starebbe per rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di metano. Si tratterebbe di un ulteriore passo dell’amministrazione Trump contro le normative ...

Clima - Yellen : “Carbon tax’ per ridurre le emissioni negli Usa’ : ”Il cambiamento Climatico è un problema che dobbiamo affrontare” e gli Stati Uniti possono fare la loro parte riducendo le emissioni con l’imposizione di una ‘carbon tax’. Parola di Janet Yellen, l’ex presidente della Fed entrata a fra parte del Climate Leadership Council, il gruppo bipartisan appoggiato da colossi come Exxon, General Motors e Johnson & Johnson. ”Quando il problema sono i danni ...

Clima - la sfida europea per ridurre le emissioni dei Tir : ... per migliorare l'efficienza energetica dei camion, infatti, la transizione europea verso una mobilità sostenibile rischia di rallentare, con conseguenze negative anche sull'economia. Trucking into a ...

Clima - Trump allenta i vincoli sulle emissioni di auto e camion : Teleborsa, - Ennesimo schiaffo di Donald Trump all'amministrazione Obama. La Casa Bianca proporrà, a partire dal 2020, un allentamento dei vincoli sulle emissioni delle auto imposti dall'ex Presidente ...