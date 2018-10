Clima | “Il Governo svolga un ruolo primario nel confermare gli Accordi di Parigi”

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Il grido di allarme lanciato dal Rapporto del Global Warming, presentato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamentotico, non lascia indifferente la Cisl da anni impegnata a collaborare con tutti i soggetti interessati per trovare le giuste soluzioni utili ad accelerare tutto quanto può essere utile a mantenere il più intatto possibile il nostro pianeta”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini. “Serve uno scatto di responsabilità da parte del-continua Colombini- affinché, insieme a tutti i corpi intermedi, unnon solo in Italia ma anche in Europa, nelglidi Parigi e l’agenda Onu 2030. Non è un caso che, all’indomani dell’insediamento del nuovoGiallo-Verde, Cgil, Cisl e UIl, abbiano chiesto un incontro al neo Ministro dell’Ambiente ...