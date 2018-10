Clima e ambiente | Trump contro il multilateralismo

Ambiente : alghe “sosia” 3D per studiare i fondali marini colpiti dal cambiamento Climatico : alghe artificiali “sosia” di una specie chiave del Mediterraneo potrebbero essere utilizzate come strumenti di “restauro” degli ecosistemi naturali compromessi dal cambiamento climatico. È quanto emerge dai primi risultati del progetto “Will coralline algae reef mitigate climate change effects on associated fauna?” condotto da ENEA con l’Università di Portsmouth e CNR. Dopo essere state progettate, stampate in 3D e trapiantate sui fondali della ...

Clima - Legambiente sull’allarme IPCC : serve una rapida e profonda riconversione dell’economia globale : “Il rapporto del Comitato intergovernativo sui cambiamenti Climatici (IPCC), presentato oggi dimostra che molte delle disastrose conseguenze dei cambiamenti Climatici in corso possono essere evitate se si rispetta la soglia critica di 1,5 gradi centigradi. Si tratta di un obiettivo ambizioso che siamo, però, ancora in grado di raggiungere. Ma serve una rapida e profonda riconversione di tutti i settori dell’economia globale. Domani i ...

Nell'ambito del Festival della Diplomazia : 1988-2018 Ambiente - Cambiamenti Climatici - Acqua. le Sfide della Diplomazia sulla scena italiana e ... : Se, però, il ruolo ricoperto dai media è di primaria importanza per dare forma all'opinione pubblica su questi temi e fare da tramite tra il mondo della scienza e quello della politica e dell'...

Ambiente : alghe 'sosia' 3D per studiare i fondali marini colpiti dal cambiamento Climatico : ... per la condivisione delle conoscenze e dei dati, la connessione fra discipline e la disseminazione dei risultati della scienza. "Il Centro di Santa Teresa è parte della rete LTER grazie all'...

Il business può aiutare la società - il Clima e l'ambiente? : Oltre a contribuire a ricreare il patto che sembra essersi sciolto fra la società civile e il mondo degli affari, così come con quello della politica e in parte della scienza,, la Shared Value mira a ...

Clima & Ambiente : 417 dollari il costo sociale di ogni tonnellata di CO2 : Una ricerca condotta dall’Istituto europeo per l’economia e l’Ambiente e dall’Università della California, pubblicata su Nature Climate Change, ha concluso che il costo sociale della CO2 prodotta (il danno che provoca alla società), va da 117 dollari a 805 a tonnellata, con una media di 417 dollari a tonnellata. I ricercatori sono riusciti a elaborare un data set che consente di quantificare il costo sociale del carbonio ...

Ambiente - Lombardia : “Intensificare le azioni delle regioni per migliorare il Clima” : Un confronto tra 72 rappresentanti dei governi di tutto il mondo: premier, governatori, ministri e delegati per concordare un’azione collettiva sul clima da attuare a livello nazionale e regionale. E’ stato questo il primo esito dell’incontro promosso dall”Under 2 Coalition’, l’organizzazione che sta lavorando in questa direzione nell’ambito del Global Climate Action Summit in corso di svolgimento a San ...

Google pensa all’ambiente con Environmental Insight Explorer e AClima : Google versa maggiore attenzione nei confronti delle questioni ambientali dando il benvenuto a un nuovo strumento chiamato EIE (acronimo di Environmental Insight Explorer) e dando il via libera ad Aclima, una startup che salirà a bordo delle auto di Google Street View con vari sensori per captare l'inquinamento dell'aria in varie città. L'articolo Google pensa all’ambiente con Environmental Insight Explorer e Aclima proviene da TuttoAndroid.

Clima : San Francisco capitale mondiale dell’ambiente dal 12 al 14 settembre : Nella giornata di ieri decine di migliaia i cittadini statunitensi hanno manifestato dell’ambito di “Rise for Climate”, marciando per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sui rischi legati ai cambiamenti Climatici e chiedendo di puntare sulle energie rinnovabili. Trentamila persone erano presenti a San Francisco in attesa del Global Climate Action Summit: la città californiana si prepara a diventare la capitale ...