Clima | Costa | “Ottimista per l’accordo sulle emissioni auto”

Clima - Ministro Costa : l’Italia sosterrà il taglio del 40% delle emissioni delle auto : In occasione della riunione del Consiglio Ambiente dell’Unione Europea, in programma domani, l’Italia sosterrà il taglio delle emissioni del 40% entro il 2030 per le auto nuove, con un obiettivo intermedio del 15% entro il 2025: lo ha reso noto il Ministro dell’Ambiente. “Dobbiamo mantenere l’ambizione il più alto possibile“, ha spiegato Costa , “noi partiamo con il giro di tavolo affermando che il 40% ...

Clima - Ministro Costa : l’Accordo di Parigi non è sufficiente per salvare il pianeta : “Il rapporto Ipcc conferma quanto ho iniziato a chiedere appena insediato e che porteremo avanti anche alla Cop 24 di Katowice, l’accordo di Parigi non è sufficiente per evitare effetti disastrosi al pianeta“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in riferimento al Rapporto Ipcc delle Nazioni Unite pubblicato oggi. “Dobbiamo andare oltre e per farlo serve trovare urgentemente un accordo che sposti ...