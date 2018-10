Claudio Fava | quello è un proiettile per noi

ilfattoquotidiano

: Piena solidarietà e vicinanza a Claudio Fava vittima, ancora una volta, di minacce mafiose. Ma questi signori sap… - lauraboldrini : Piena solidarietà e vicinanza a Claudio Fava vittima, ancora una volta, di minacce mafiose. Ma questi signori sap… - NicolaMorra63 : Ora più che mai si deve far capire che #ClaudioFava rappresenta tutti noi, rappresenta l'Italia che non si piega e… - davidefaraone : Un proiettile che arriva in Antimafia, all’interno del palazzo della massima istituzione siciliana è un fatto grave… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) C’è posta per noi. Ilcalibro 7,65 recapitato in un’elegante busta gialla ieri mattina anon aveva un unico destinatario. Se così interpretassimo la vicenda faremmo due torti, uno ae uno all’intelligenza criminale che ha messo i francobolli su quella busta. A, innanzitutto, perché lo lasceremmo solo ad affrontare l’ennesima minaccia a lui indirizzata caricando solo sulle sue spalle battaglie, anche quelle che sta affrontando in questi mesi di presidenza della Commissione regionale antimafia in Sicilia, che o diventano collettive o difficilmente possono diventare vittorie. E anche a chi ha imbustato quelche, certamente, non poteva pensare di intimidire chi da 40 anni, pagando un prezzo altissimo in prima persona, ha scelto da che parte stare. Quella busta, quindi, è per noi. Per tutti noi. E dovremmo ...