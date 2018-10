Cio | sessione 2019 spostata a Losanna

Olimpiadi 2026 - spostata a Losanna la Sessione del Cio in cui verrà annunciata la sede dei Giochi : La carta olimpica vieta a un Paese candidato di ospitare la Sessione in cui vengono assegnati i Giochi , dunque la sede dell’incontro è stata trasferita da Milano a Losanna Sarà Losanna ad ospitare la prossima Sessione del Cio, inizialmente programmata a Milano nel settembre 2019, nel corso della quale sarà annunciata la sede delle Olimpiadi invernali del 2026 . Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires. Sarà ...

NaDef in Aula l'11 ottobre : parte la corsa a ostacoli della sessione di bilan Cio : ... è di fatto iniziata il 27 settembre, giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato l'attesissima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza

Def - manovra e giudizio Ue : tutte le tappe della sessione di bilanCio 2018 : Chiusa la partita nel governo M5s-Lega per definire il deficit per il 2019, con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che sono riusciti ad avere la meglio sulla linea del ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'iter che condurrà all'entrata in