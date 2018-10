Ciclismo | Saronno dà il via alla 98ª edizione della Tre Valli Varesine | percorso

sportfair

: RT @FicrLombardia: #Ciclismo Oggi la #TreValliVaresine da #Saronno a #Varese #cronometristi @FicrLombardia @federcronos @Federciclismo @CRL… - PrioreRoberto : RT @FicrLombardia: #Ciclismo Oggi la #TreValliVaresine da #Saronno a #Varese #cronometristi @FicrLombardia @federcronos @Federciclismo @CRL… - federcronos : RT @FicrLombardia: #Ciclismo Oggi la #TreValliVaresine da #Saronno a #Varese #cronometristi @FicrLombardia @federcronos @Federciclismo @CRL… - FicrLombardia : #Ciclismo Oggi la #TreValliVaresine da #Saronno a #Varese #cronometristi @FicrLombardia @federcronos @Federciclismo… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Va in scena oggi la 98ªTrecon unrivoluzionato, presente anche il campione del mondo Valverde Cala oggi il sipario sul Trittico Lombardo diche, dopo la Coppa Agostoni e quella Bernocchi, prevede la Tre. La città didà il via98ª, caratterizzata da unrivoluzionato che ci concluderà a Varese dopo 209 chilometri nel corso dei quali i corridori dovranno affrontare l’impegnativa salita di Calcinate del Pesce per arrivare a Casciago. AFP/LaPresse Primo tratto in linea di 77,7 chilometri, i ciclisti percorreranno la SP Varesina fiancheggiando i Laghi di Varese e Comabbio. Lasciato alle spalle poi il bosco del Parco del Campo dei Fiori, comincia l’avvicinamento verso Varese, dove si correrà su un circuito cittadino. Il gruppo dovrà affrontare per otto volte il tracciato, sei delle quali ...