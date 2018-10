Ciclismo | l’ira della Quickstep | ‘Abbiamo fatto la Parigi Tours per

Blastingnews

(Di martedì 9 ottobre 2018) La nuova versionehamolto discutere. La classica francese ha cambiato completamente il suo percorso e gli equilibri tattici inserendo dei tratti di strade sterrate negli ultimi km di corsa, scimmiottando la Strade Bianche, la gara senese che è una delle più spettacolari e suggestive dell’intera stagione. Se la corsa italiana ha raccolto fin da subito grande entusiasmo sia tra i corridori che tra gli appassionati, non altrettanto è stato per la, anche perché gli sterrati francesi si sono rivelati particolarmente ghiaiosi e molto diversi da quelli perfettamente battutiToscana. 🍇 Des vignes. ⚡️ Du suspens. Et une victoire en costaud pour Søren Kragh Andersen 💪🍇 Vineyards. ⚡️ Pressure. And a strong victory for Søren Kragh Andersen 💪👀 Best of Paris2018 🎥 ...