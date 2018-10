huffingtonpost

: Chourmo - Tutto inizia da qui - HuffPostItalia : Chourmo - Tutto inizia da qui - gortombina : RT @HuffPostItalia: Chourmo - Tutto inizia da qui - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Chourmo - Tutto inizia da qui -

(Di martedì 9 ottobre 2018) "Non eri di un quartiere o di una cité. Eri. Nella stessa galera, a remare! Per uscirne fuori. Insieme" si legge tra le righe di. Il cuore di Marsiglia, secondo libro della trilogia noir firmata negli anni '90 da Jean-Claude Izzo e considerata come fondativa del "noir mediterraneo.Quello spirito "" di apertura e solidarietà che per millenni ha animato e tenuto vivo il Mediterraneo e le sue tante coste, contribuendo a far rispettare le leggi scritte e non scritte del salvataggio e dell'accoglienza incondizionati di vite umane, oggi più che mai viene osteggiato apertamente da politiche irresponsabili e nocive, che alimentano la barbarie del razzismo e la lotta tra i poveri.Davanti ai porti che si chiudono e alle vite umane lasciate alla deriva, è giunto il momento di reagire e recuperare quello spirito "" con la concretezza delle ...