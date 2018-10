Chiude Google Plus il più grande fallimento di Alphabet

Google Plus Chiuderà dopo che una vulnerabilità ha esposto i dati di 500 mila utenti : ... Google+ sarebbe dovuto essere la risposta di Mountain View a Facebook e Twitter, con il vantaggio di coinvolgere direttamente gli utenti della casella di posta elettronica più diffusa al mondo. ...

UFFICIALE : Google+ Chiude Nel 2019 : Google ha deciso di Chiudere Google+. Perché Chiude Google+? Quando Chiude Google+? Ecco tutto quello che devi sapere sulla chiusura di Google+ Google+ Chiude Nel 2019 Una grave falla di sicurezza al centro della decisione. Ecco i dettagli Personalmente non uso Google+ ormai da parecchi mesi, e a quanto pare anche tanti altri utenti avevano ormai smesso di popolare […]

