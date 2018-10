Chievo | Ventura al posto di D’Anna | l’ex ct torna in panchina?

Gian Piero Ventura - l'x ct della Nazionale verso la panchina del Chievo : Per la serie A sarebbe un colpo di marketing eccezionale: Gian Piero Ventura , il ct protagonista della mancata qualificazione dell'Italia agli ultimi mondiali in Russia, seduto nuovamente su una ...

Ventura al Chievo - c'è l'offerta. Ore decisive per il ritorno dell'ex ct : I clivensi hanno ormai deciso: via D'Anna dopo il brutto avvio di campionato. In lizza per prenderne il posto ci sono Iachini e Ventura, con quest'ultimo favorito

Higuaìn e Bonaventura colpi vincenti - battuto il Chievo 3-1 : Il Milan ha ottenuto tre punti battendo il ChievoVerona per 3 reti ad 1 grazie alla doppietta di Gonzalo Gerardo Higuaìn ed al gol di Jack Bonaventura (tutti e tre su assist di Suso). Per i veronesi ha segnato Pellissier, uno dei giocatori più longevi della Serie A, nel secondo tempo. In quel di San Siro i rossoneri sono scesi in campo col 4-3-3 con Gigio Donnarumma in porta, Calabria e Ricardo Rodrìguez sulle fasce, Musacchio e Zapata scelta ...

