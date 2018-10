Chievo | è fatta per il nuovo tecnico | sarà rivoluzione in campo

calcioweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) La sconfitta contro il Milan, la sesta dall’inizio della stagione, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la panchina di Lorenzo D’Anna, esonerato dal presidente Campedelli nel pomeriggio di ieri. Stamattina, invece, è stata presa la decisione sul suo successore: il mancato accordo contrattuale con Giuseppe Iachini, ha portato la società veneta a virare su Gian Piero Ventura, che così torna ad allenare in Serie A dopo due anni e un paio di mesi e soprattutto dopo l’esperienza sulla panchina della Nazionale. Con Ventura in panchina, ilrischia di veder stravolta l’identità degli ultimi anni: illigure, infatti, predilige il 4-4-2 e il 3-5-2, mentre i clivensi negli ultimi anni spesso sono scesi incon il 4-3-1-2. A proposito di questo occorrerà capire che nedi Birsa, uno degli elementi più tecnici dei gialloblù, che ...