Chievo | arriva Ventura per il rilancio D' Anna è il primo esonero della Serie A

Serie A - arriva il primo esonero : il Chievo silura D'Anna - Ventura ad un passo : Salta la prima panchina in Serie A in questa stagione: il Chievo ha comunicato di aver dato il benservito a Lorenzo D'Anna dopo il pessimo avvio in campionato, fatale al tecnico clivense la sconfitta contro il Milan. Al suo posto il candidato numero 1 è Giampiero Ventura, ex ct della Nazionale italiana, che tornerebbe in panchina dopo aver fallito la qualificazione ai Mondiali: "Spero che la mia carriera non sia finita" ha dichiarato ieri sera ...

Chievo Verona - D’Anna verso l’esonero : arriva Iachini? : Chievo Verona, D’Anna si è assunto le responsabilità del periodo nero della sua squadra, il patron Campedelli sta pensando all’esonero “Sono il responsabile della squadra, mi assumo tutte le colpe e non mi nascondo. Al di là delle assenze questa squadra può dare molto di più. In occasione dei gol abbiamo sbagliato di reparto e questo è il dato fondamentale, ma dobbiamo essere più convinti in quello che facciamo. I giocatori ...

Sentenza Chievo Verona : arriva la penalizzazione ma è molto più lieve rispetto alla richiesta - i dettagli! : Chievo Verona, arriva la penalizzazione dopo il ben noto caso relativo alle plusvalenze fittizie, punito anche il patron Campedelli Tre punti di penalizzazione in questo campionato e tre mesi di squalifica per il presidente Campedelli. Questa la sanzione comminata al Chievo Verona dal Tribunale della Federcalcio per il caso relativo alle plusvalenze fittizie. Una Sentenza non certo dura viste le richieste della procura che ammontavano a ...

Arriva Ronaldo : Verona blindata - Chievo alla ribalta mondiale : ... l'evento è di portata mondiale perché CR7 muove le masse e sulla tribuna del Bentegodi sono attesi tv, radio e giornali di tutto il mondo. La prima di CR7 è una piece imperdibile, e un evento sul ...

Chievo - preso Burruchaga. Il figlio d'arte arriva dal River Plate : Mauro Burruchaga è il nuovo acquisto del Chievo Verona. Il ragazzo, classe '98, arriva dal River Plate a titolo definitivo. figlio del campione del mondo nel 1986 con l'Argentina, Burruchaga Jr. si unisce agli altri numerosi figli d'arte presenti in Serie, Mattia Destro, Di Francesco, Simeone per citarne alcuni,. Il centrocampista cercherà non ...