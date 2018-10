Chicago PD 6×06 | il segreto di Upton

ilnotiziangolo

(Di martedì 9 ottobre 2018)PD 6×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv crime andrà in onda sulla NBC mercoledì, 31 ottobre 2018. “True or False” vedrà Voight ancora di più sotto pressione. La trama diPD 6×06 attribuisce tutto ad un nuovo caso, che i piani alti dell’Intelligence premono perché venga chiuso al più presto.PD 6×06 trama e anticipazioni Il rapporto fra Voight e la Brennan sarà ancora in bilico. Li abbiamo visti in pieno scontro finora e non possiamo aspettarci altro in questa sesta stagione. Sembra infatti che il sovrintendente Brennan farà delle forti pressioni su Voight perché scopra il responsabile dell’aggressione ai danni della moglie di un assessore. Un caso scottante quindi, vincolato a quella politica da cui il leader dell’Intelligence cerca spesso di fuggire. In questo sesto episodio potremo scoprire ...