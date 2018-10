Chiavetta Usb esplosiva a Trapani | poliziotto perde tre dita della mano

Trapani - Chiavetta Usb esplosiva inviata ad un'avvocata/ Ultime notizie : poliziotto perde tre dita : Trapani, chiavetta usb esplosiva inviata ad un'avvocata. Ultime notizie: poliziotto perde tre dita dopo aver inserito il dispositivo nel computer per controllarla(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Esplosivo nella Chiavetta Usb a Trapani - agente ferito gravemente a una mano : Stava inserendo una chiavetta Usb in un computer quando è rimasto gravemente ferito a una mano. L'oggetto, infatti, secondo i primi accertamenti conteneva Esplosivo. Vittima dell'incidente un ispettore della polizia giudiziaria della Procura di Trapani, Gianni Aceto. L'oggetto era contenuto in un plico inviato a un avvocato. Insospettitosi il legale lo ha consegnato alla polizia. All'agente sono saltate tre dita della mano sinistra.

