Chiara Ferragni sulla bottiglia dell’acqua scatena una bufera

L'acqua di Chiara Ferragni e un liceo di Verona nell'inferno di Dante : Un filo sottile collega due scandali un po' cheap: quello per le bottigliette d'acqua Evian autografate da Chiara Ferragni che costano la bellezza di otto euro, e quello per gli studenti di non so quale liceo veronese disposti a pagarne anche venti per scattarsi un selfie assieme alle alunne che han

L’acqua firmata Chiara Ferragni costa 8 euro. Scoppia la polemica su Instagram : Non accenna a placarsi la polemica che ha travolto Chiara Ferragni. Tutta colpa di una bottiglia di acqua minerale Evian firmata con il logo della fashion blogger. La Evian è un’acqua minerale naturale di lusso. Sgorga dalla fonte di Evian-les-Bains dopo aver subito un filtraggio naturale tramite un antico ghiacciaio situato nel cuore delle Alpi Francesi. Il suo bilanciamento di minerali è perfetto, così tanto che una confezione da 12 ...

Acqua Evian by Chiara Ferragni - Fedez contro le polemiche dei finti moralisti : il rapper tra sarcasmo e… banane! [VIDEO] : La polemica sulla costosa Acqua ‘firmata’ da Chiara Ferragni impazza sul web, la risposta di Fedez alle illazioni dei follower tra ironia e sarcasmo Chiara Ferragni ha stretto una collaborazione con Evian, marca francese di acque minerali, circa un anno fa. Da questa partnership è nata la tanto criticata bottiglia d’Acqua personalizzata dai loghi caratteristici della fashion blogger italiana (VEDI QUI), che sta impazzando ...

È giusto pagare 8 euro per l’acqua di Chiara Ferragni? : Chiara Ferragni è come Re Mida: tutto ciò che tocca diventa oro, acqua compresa. Da ieri, infatti, sono in vendita le bottiglie d’acqua nate dalla partnership tra la fashion blogger ed Evian: 8 euro per una bottiglietta d’acqua da 75 cl. Ma, se siete particolarmente assetati e alla ricerca dello sconto, potete risparmiare approfittando dell’offerta “formato famiglia”: un set da 12 bottiglie a soli 72,50 euro. Ovviamente il popolo del web ha ...

Chiara Ferragni - la sua acqua costa 8 euro - scoppia la polemica : interviene Fedez : Quando si parla di Chiara Ferragni la polemica è sempre dietro l'angolo. La fashion blogger più famosa al mondo continua ad essere una delle donne più chiacchierate e discussa al mondo e anche in queste ultime ore ha suscitato un vespaio di polemiche. Il motivo? La Ferragni ha messo in vendita la sua acqua personalizzata, targata Evian, con tanto di logo del suo marchio di abbigliamento inciso sulla bottiglietta. Il costo? Ben 8 euro a ...

