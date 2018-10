Chi sono (secondo Salvini) i nemici del governo che agitano lo spettro dello spread : Salvini contro Soros: come Viktor Orban, sottolinea il Sole 24 Ore, e come Donald Trump, il leder della Lega si scaglia contro il finanziere americano di origine ungherese reo, secondo lui, di manipolare lo spread per far andare fuori giri il governo. "Se volessi pensare male" ha detto Salvini "direi che dietro lo spread di questi giorni c'è una manovra di speculatori alla Soros che puntano al fallimento ...

I violi fantasma di Linate : lo scalo Chiude tre mesi ma i biglietti sono online : A guardare i prezzi, Ferragosto 2019 a Milano per un inglese non costa tanto. Almeno se si prenota in questi giorni. Partendo il 12 agosto, per esempio, ci sono diciassette voli programmati da ...

Grande Fratello VIP 2018 - gaffe di Ilary Blasi in Chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP (quì il liveblogging). Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata, ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che ...

Grande Fratello VIP 2018 - gaffe in Chiusura della puntata 'incerottata' : "Sono una rincojonita" (video) : All'alba (si può dire) dell'1:31 del mattino si va a concludere una puntata decisamente blanda del Grande Fratello VIP. Poco brio, tante lacrime ed una lunghezza ancora una volta inumana della trasmissione, cominciata dopo le 21:30 come al solito.La noia e l'ora tarda sono state due caratteristiche di questa 3° puntata, ci soffermiamo soprattutto quest'ultimo punto, ormai un difetto paradossalmente irrinunciabile che inevitabilmente lascia ...

Marchesa Daniela Del Secco Aragona/ Parla del censo : “So Chi sono - posso dimostrarlo” (Grande Fratello Vip) : Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, Eleonora Giorgi è la "nemica" all'interno della casa ma con Maurizio Battista è esplosa una vera e propria amicizia. (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:31:00 GMT)

Fabrizio Corona non si contiene a Striscia : 'Sono inca***issimo'. A Chi la vuol far pagare : Stasera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Fabrizio Corona riceve il Tapiro d'oro dopo che l'associazione Telefono Rosa avrebbe rifiutato una sua donazione di 2.000 euro. Corona, ...

Carlotta Maggiorana - Miss Italia 2018 : «Sono un masChiaccio in un corpo di donna. Mio marito? L'ho preso per la gola» : di Ilaria Del Prete È diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, ha studiato recitazione e dizione e ha già recitato nientemeno che al fianco di Brad Pitt, ma Carlotta Maggiorana ha anche altri ...

I cdr della Poligrafici : "Basta attacChi ai giornalisti. Le falsità sono del governo" : Dai comitati di redazione di Quotidiano nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Il Telegrafo, solidarietà ai giornalisti del gruppo Gedi "sotto attacco da parte di un vicepremier e ...

Nobel per l'economia : Chi sono e perché sono stati premiati William Nordhaus e Paul Romer : Relazione tra cambiamenti climatici e crescita economica e la forza delle idee nei flussi macroeconomici alla base delle rispettive teorie

Chi sono Simon e Magdalena - i figli di Reinhold Messner : Stessa passione per la natura e dedizione al lavoro: Simon e Magdalena sono i figli di Reinhold Messner che hanno deciso di seguire le orme del loro celebre papà. Classe 1988, Magdalena è la figlia maggiore di Reinhold Messner, nata dalla sua unione con Sabine Eva Stehle. Nata a Monaco di Baviera, ha studiato storia dell’arte a Vienna, non pratica l’arrampica, ma dirige il complesso del Messner Mountain Museum in Alto Adige. A soli 30 anni ...

Le coppie celebri che si sono lasciate per poChissimo tempo e poi sono tornate insieme : Quando una pausa è quello che ci vuole The post Le coppie celebri che si sono lasciate per pochissimo tempo e poi sono tornate insieme appeared first on News Mtv Italia.

Chi sono i candidati alla segreteria del Pd : L'ultimo ad annunciare la sua corsa alla segreteria del Pd è Francesco Boccia, che apre al dialogo con il M5S: "Il Pd deve avere l'umiltà di dire 'tornate a casa' ai tanti elettori che si sentivano traditi e hanno votato per loro. Al Sud è stato un plebiscito. Ma adesso che i 5 Stelle al governo si sono messi nelle mani della destra di Salvini, la protezione e il futuro sono a rischio".Continua a leggere

PALLONE D'ORO 2018 - Chi sono I CANDIDATI/ Ultime notizie France Football : prima cinquina - i nomi : PALLONE D'ORO 2018, chi SONO i CANDIDATI: Ultime notizie, France Football comunicherà entro oggi la lista dei 30 che si giocheranno il prestigioso riconoscimento. Ecco le cinquine..(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:36:00 GMT)

Costantino Vitagliano in lacrime : “Dopo la morte di mia madre sono tornati gli attacChi di panico” : “Da quando è morta ho di nuovo gli attacchi di panico che erano totalmente scomparsi”. E’ un Costantino Vitagliano molto provato e in lacrime quello che si è raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.Parlando del dolore provato per la morte della madre, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare a un momento di emotività: “Ne ha passate tante con me, la facevo preoccupare, ma era mia madre e mi amava alla ...