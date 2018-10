Chi è George Soros e perché Salvini ce l'ha tanto con lui : Già prima della formazione del governo giallo-verde nella Lega c'era chi puntava il dito contro i fondi americani, lamentava pressioni del mondo della finanza, agitava già lo spettro del complotto sui mercati. Per Matteo Salvini l'aumento dello spread è legato ad un altro attacco in questa direzione. Il vicepremier parla di "una manovra di speculatori alla vecchia maniera, alla Soros, che puntano sul ...

PREMIO NOBEL ChiMICA 2018/ Vincono Frances Arnold - George Smith - Gregory Winter : l'evoluzione diretta : PREMIO NOBEL per la CHIMICA 2018: Vincono Frances Arnold, George Smith e Sir Gregory Winter per studi su proteine ed enzimi. La "svolta verde" e lo studio su malattie tumorali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Chi è Duca George - il cane della Marchesa D'Aragona/ Foto - in ostaggio il peluche (Grande Fratello Vip 2018) : Duca George è il nome del maltese della Marchesa D'Aragona. La concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo lontana dai suoi cani e ha portato nella Casa un peluche di Duca George(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Gli arChivi di George Orwell diventano patrimonio UNESCO : Tutti i documenti, manoscritti, taccuini, fotografie e lettere appartenute all'autore di 1984 entrano nel registro della Memoria del mondo. Ecco perché

Gli arChivi personali di George Orwell sono patrimonio Unesco : I diari, le lettere, i taccuini e le fotografie conservati presso l'University College London sono stati inseriti nel registro Memoria del mondo

Chi sarà il prossimo sul trono? No - George non tocca (ancora) a te : Nel 2018 un nuovo membro è entrato a far parte della famiglia reale britannica. Il principe Louis Arthur Charles, terzo figlio di William e Kate Middleton, è venuto al mondo lo scorso 28 aprile, modificando l’ordine di successione al trono. Ordine che vede a capo Elisabetta II, 92 anni di cui 66 trascorsi con la corona in testa, la monarca più longeva della storia britannica (ha superato persino la regina Vittoria). LEGGI ANCHE Un giorno ...

Lucas PeracChi cotto di Mercedesz : Eva Henger e Georgette commentano : Lucas Peracchi cotto di Mercedesz non usa mezzi termini per descrivere il suo amore: Eva Henger e Georgette Polizzi commentano Un amore che sputa fuoco quello tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Infatti, da quando la relazione tra i due è decollata i loro sentimenti passionali bruciano a più non posso. E l’ex tronista, dopo […] L'articolo Lucas Peracchi cotto di Mercedesz: Eva Henger e Georgette commentano proviene da Gossip e Tv.

Georgette Polizzi sposa il fidanzato Davide Tresse : «Prima di accettare gli ho Chiesto se fosse davvero sicuro» : MILANO - 'Niente anello. Eravamo sul divano, mi ha guardato e mi ha detto: 'Io penso che tu sia la donna migliore del mondo e voglio sposarti'…'. Nozze in arrivo per Georgette Polizzi e il fidanzato Davide Tresse : i due sono stati fra i protagonisti delle scorse edizioni di 'Temptation Island' e poi Georgette ...