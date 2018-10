Chi acquista la versione fisica di Call of Duty | Black Ops 4 avrà una brutta sorpresa

Giornata di regali per Chi acquista un Samsung Galaxy S9 : panoramica prezzo di inizio ottobre : Ci sono alcune novità estremamente interessanti in Italia per tutti coloro che intendo acquistare un Samsung Galaxy S9, alcune delle quali investono anche i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy Note 9. Dopo la campagna presa in esame questa mattina in merito all'ultimo esponente della serie S (qui trovate maggiori informazioni in merito), è interessante concentrarsi sia su una nuova promozione ufficiale da parte della divisione italiana, sia ...

Acquistare VideogioChi su disco o digitali? Vantaggi e svantaggi tra negozio fisico e virtuale : Gli amanti dei Videogiochi o, ancora peggio, i genitori di figli console dipendenti, avranno avuto a che fare almeno una volta nella difficile scelta di Acquistare un gioco direttamente dalla propria postazione di gioco o in un negozio fisico. Quando ci troviamo davanti alla scelta sulla modalità di acquisto, sorgono i classici dubbi su quale sia la soluzione più Vantaggiose e dove sia la fregatura optando per una piuttosto che per ...

Blue Air acquista Air Moldova e punta al lungo raggio da Chisinau : La compagnia aerea rumena Blue Air si rafforza nel panorama dei collegamenti dall'est Europa con l'acquisizione di Air Moldova. Un' operazione da 60 milioni di euro che comprende anche il ripianamento ...

State attenti quando acquistate da Wish - le schede di memoria e le Chiavette USB sono spesso contraffatte : Alcuni test di verifica effettuati su schede SD e chiavette USB acquiState dal noto shop Wish hanno rivelato che si tratta spesso di controparti false o difettose. L'articolo State attenti quando acquiState da Wish, le schede di memoria e le chiavette USB sono spesso contraffatte proviene da TuttoAndroid.

Agevolazioni fiscali per acquistare l'auto : Chi ne ha diritto : Depositata in Parlamento la proposta di legge primo firmatario il deputato Leonardo Donno che vuol estendere le Agevolazioni...

Huawei regala una band 3 pro a Chi acquista il Mate 20 Lite fino a fine ottobre : Huawei Mate 20 Lite è arrivato in Italia il 3 settembre e acquistandolo fino al 24 ottobre si potrà ricevere in omaggio una band 3 pro, dal valore di 99,90 euro. Per aderire alla promozione, in seguito all’acquisto dello smartphone, bisognerà registrarsi sul sito Huaweipromo.it entro il 10 novembre 2018 ed indicare i propri dati, l’IMEI dello smartphone, la data d’acquisto e lo scontrino come prova d’acquisto. Sulla ...

Quanti Xiaomi acquistabili al posto dei salatissimi iPhone XS - XS Max e XR? Il paragone è sChiacciante : Il prezzo iPhone XS, XS Max e un po' meno quello dell'iPhone XR ha lasciato a bocca aperta molti e un competitor agguerrito come Xiaomi ha pensato bene di sfruttare l'indignazione generale per far capire ai suoi fan e ai potenziali tali Quanti dei prodotti del brand potrebbero essere acquistati con uno solo dei dispositivi su citati. Strepitosa azione di marketing selvaggio questa, tra l'altro lanciata nel momento più giusto, non c'è che ...

Samsung si svena e fa un regalo a Chi acquista un Galaxy Note 9 : Samsung lancia una promozione per fare un regalo a chi acquista un Galaxy Note 9 entro il 14 ottobre. Una microSD da 128GB per il Note 9 da 128GB e una microSD da 512GB per la versione con lo stesso quantitativo di memoria del phablet sudcoreano. Samsung raddoppia la memoria Samsung lancia una promozione per spingere le vendite del Galaxy Note 9, i timori dell’azienda sudcoreana sono noti e già prima del lancio ha dato chiari segni di ...

Nuova promozione di PlayStation Store : 70% di sconto acquistando due gioChi : Lo Store di PlayStation ha da poco reso disponibile un'interessantissima promozione valida per alcuni giochi.Nello specifico, il negozio propone il 70% di sconto acquistando due giochi che aderiscono all'offerta. Andando sulla pagina dedicata, potete vedere che sono presenti titoli del calibro di Dishonored 2, Mad Max, Sniper Elite 4, La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor e molti altri.Nel caso in cui siate interessati all'acquisto di due titoli ...

Cesena - il cavalluccio tornerà sulle maglie : il Comune vuole acquistare il marChio e donarlo alla nuova società : Il cavalluccio marino, storico simbolo del Cesena Calcio, è tornato sulle maglie della società romagnola. Il Comune e la nuova società Cesena Fc hanno annunciato di avere trovato un accordo con il curatore fallimentare per l’affitto dello storico marchio (e di altro materiale sportivo) dopo il fallimento a inizio agosto dell’Ac Cesena. Quindi già dal 16 settembre, prima giornata del campionato di Serie D, il cavalluccio sarà ...

Gli USA sconsigliano alla TurChia di acquistare gli S-400 russi - : Gli Stati Uniti consigliano ad Ankara di non acquistare i sistemi missilistici antiaereo russi S-400, ma riconoscono che la decisione è un diritto sovrano del paese. Lo ha dichiarato il segretario ...

Unieuro regala Google Home Mini a Chi acquista Nest Hello : Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista il sistema di videocitofono Nest Hello, in grado di offrire una soluzione decisamente evoluta. L'articolo Unieuro regala Google Home Mini a chi acquista Nest Hello proviene da TuttoAndroid.

Nokia acquista da Microsoft il marChio PureView per la fotocamera : HMD Global, la società dietro al nuovo brand Nokia basato su Android, ha effettuato un’altra acquisizione dopo aver comprato la sezione mobile di Microsoft. Un recente documento trapelato in rete riporta che HDM Global ha, il 23 agosto, acquistato a tutti gli effetti il marchio PureView utilizzato fino a tre anni fa per indicare la fotocamera degli smartphone di casa Redmond tra cui i Lumia 950 e 950 XL insieme alle lenti Zeiss di ...

Rugby - mercato Pro14 2018-2019 : i giocatori acquistati e ceduti da Zebre e Benetton Treviso. Le rose delle due franChigie italiane : Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova stagione per le franchigie italiane nel Pro14 di Rugby: sebbene le due squadre di casa nostra non siano riuscite nella scorsa annata a centrare il pass per la Champions Cup, hanno davvero ben figurato anche nei confronti di squadre più quotate. Ora le due formazioni italiane hanno pianificato la nuova avventura, a partire dal mercato. Per le Zebre, che quest’anno hanno vissuto ...