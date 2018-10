Cgil | Camusso lancia Landini come candidato alla sua successione

Cgil - con l'ok di Camusso passo decisivo di Landini al vertice : Roma, 8 ott., askanews, - Per Maurizio Landini è una giornata importante, di quelle da segnare nella propria agenda in rosso. L'ex capo dei metalmeccanici della Fiom e attuale segretario confederale ...

Io - ex Cgil - faccio il tifo per Colla - contro Landini - per il dopo Camusso : Quando sono entrato in Cgil , alla Fiom di Bologna, nel 1965, Vincenzo Colla aveva tre anni. E ne aveva compiuti poco più di venti quando " dal 1980 al 1985 " ho diretto la Cgil dell'Emillia Romagna , ...