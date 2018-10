Cernobbio | il 19 ottobre il XVII Forum Internazionale dell’Agricoltura e

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Venerdì 19dalle ore 9 a Villa d’Este di(Lago di Como) inizia la 17ª edizione dele dell’Alimentazione organizzato dalla Coldiretti in collaborazione dello Studio Ambrosetti con l’apertura del “Salone della creatività Made in Italy” e le dimostrazioni pratiche dei giovani finalisti al premio per l’innovazione Oscar Green per scoprire dal vivo i capolavori di ingegno realizzati grazie al talento italiano, con un ritorno epocale alla campagna che non avveniva dalla rivoluzione industriale, testimoniato dall’Indagine Coldiretti. Tra gli appuntamenti, la presentazione del Rapporto Coldiretti/Censis su “I trend innovativi dell’alimentazione in Italia” con i nuovi valori del cibo, le dimensioni economiche ed occupazionali, le forme emergenti di consumo ed i più recenti orientamenti di acquisto. Nelle sessioni dei lavori si affronterà ...