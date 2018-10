C' è un sospettato per la morte di Maria Tanina Momilia | trovata in un canale a Fiumicino

huffingtonpost

(Di martedì 9 ottobre 2018) Si stringe il cerchio attorno al responsabile delladi, la 39enneieri mattina in undi bonifica acon ferite alla testa. Le indagini potrebbero essere vicino a una svolta. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe unche nelle prossime ore potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati. I carabinieri hanno effettuato oggi sopralluoghi nei posti frequentati dalla vittima, tra questi in particolare la palestra.Su delega dell'Autorità Giudiziaria, i militari hanno provato ad acquisire testimonianze e riscontri alle ipotesi investigative e per ricostruire gli ultimi movimenti della donna, le frequentazioni e tracce, le più recenti prima della scomparsa, dei suoi passaggi nei luoghi da lei abitualmente frequentati. Sono stati ascoltati parenti, amici, conoscenti e le ultime persone che l'hanno vista in ...