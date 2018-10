C' è il via libera ufficiale | può riaprire il punto nascita di Cavalese

Genova - il giudice riapre la strada sotto il moncone del ponte via libera alle linee ferroviarie : Via 30 Giugno, la strada sotto ponte Morandi, può riaprire con una strettoia. Lo ha deciso il gip Angela Nutini che ha accolto la richiesta del commissario per l'emergenza e presidente...

Coldiretti : torna il pesce fresco a Roma - via libera dal 10 ottobre : tornano in mare i pescherecci dallo Ionio al Tirreno, nel tratto di costa da Brindisi a Roma, riaperto alle attività. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca nel sottolineare che il via libera dal 10 ottobre avviene dopo un mese di blocco e segue la ripresa già scattata in tutto l’Adriatico, mentre il divieto permane ancora da Civitavecchia a Imperia e in Sardegna. Semaforo verde dunque – sottolinea la Coldiretti – a fritture e grigliate a ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : «Sono stata io a non volere più Fabrizio Corona. Mi sento liberata da qualcosa che mi ha oppressa» : «Silvia Provvedi Se Fabrizio Corona non va (almeno per ora) al Grande Fratello Vip, il Grande Fratello Vip continua comunque a parlare di lui. Complice uno sfogo in confessionale di Silvia Provvedi, nella terza puntata del reality show di Canale 5 si è dato spazio all’ex re dei paparazzi. “Quando un personaggio mangia una persona, non finisce mai di fare show. […] Io ci ho creduto, ho amato, e ho smesso di amare una volta che ho preso coscienza ...

Amplifon - via libera antitrust per acquisizione Gaes :

Clabo - Assemblea dà via libera ad aumento di capitale per 4 - 9 milioni : Via libera dall'Assemblea di Clabo alla proposta dell' aumento di capitale sociale a pagamento e in forma scindibile , da liberarsi in danaro, per complessivi massimi 4,9 milioni di euro , comprensivi ...

Il Senato Usa dà il via libera a nomina di Kavanaugh alla Corte Suprema : alla fine è arrivato l'ok: Brett Kavanaugh è un nuovo giudice della Corte Suprema . La votazione, come ci si aspettava, si è svolta in un clima d'incertezza. Lo spoglio ha fatto registrare 50 pareri ...

Kavanaugh - l'ora del giudizio. Il via libera si gioca sul filo : Brett Kavanaugh è a un passo dalla conferma come giudice della Corte Suprema Usa. Il pupillo del presidente Donald Trump ha incassato il via libera del Senato nel voto procedurale, e per oggi è atteso ...

Incroci pericolosi addio : via libera ai progetti per due rotatorie : CEGLIE MESSAPICA - Via libera dalla giunta comunale al progetto definitivo per la realizzazione di due grandi rotatorie in via Ostuni e via Francavilla, in sostituzione dei due Incroci a raso che ...

Manovra - via libera alla nota sul Def. Conte : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Deficit al 2,4 per il 2019, 2,1% per il 2020 e al l’1,8% per il 2021. Rapporto debito/Pil sotto il 130% per il prossimo anno e al 126,5% per il 2021. Queste le cifre Contenute nel Documento di economia e finanza, presentato questa sera in conferenza stampa dal presidente Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Giuseppe Tria e dai due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Durante la conferenza stampa, nella ...

Legge sulla class action - via libera della Camera : Primo via libera alla Camera per la Legge sulla class action . Il testo passa al Senato dopo aver ottenuto 365 voti a favore, nessun contrario e 103 astensioni. Oltre alla Lega e al M5S, il testo è ...

Comuni : Anci Veneto - da Mef via libera ad utilizzo avanzi di amministrazione (2) : (AdnKronos) - “Queste risorse – spiega la Presidente Maria Rosa Pavanello – possono rappresentare uno strumento utile ed utilizzabile per i nostri Comuni in grado di sbloccare e liberare gli investimenti. In Veneto molti Comuni hanno già estinto i prestiti e così, pur essendo fra quelli meno indebit

Comuni : Anci Veneto - da Mef via libera ad utilizzo avanzi di amministrazione : Padova, 3 ott. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, annuncia l’invio della circolare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che certifica che le città metropolitane, le province e i Comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione

