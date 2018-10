Catania | arrestati due poliziotti e un carabiniere che coltivavano marijuana Procuratore

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) Duee untra i coltivatori diin un’operazione della procura di. Ventuno in tutto le persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale. “Sono frutti marci di un albero che produce sempre risultati senza i quali – ha detto ilcapo Carmelo Zuccaro – non potremmo mai contrastare efficacemente la criminalità”. Sono finiti in carcere un assistente capo di polizia Matteo Oliva, 46 anni, riconosciuto come organizzatore del gruppo, e ilStefano Cianfrani, di 49 anni. È invece agli arresti domiciliari l’assistente capo Giuseppe Bennardo, di 50 anni: l’accusa è di ...