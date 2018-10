Cassano | la nuova sfida Entella Il club però attende verdetto Tar

Cassano - "CRISTIANO RONALDO? È MEGLIO HIGUAIN" / Nuova avventura all'Entella : "Per Gozzi farei di tutto" : Antonio CASSANO si rimette in gioco e tira la solita frecciatina alla Juventus, sottolineando che i bianconeri hanno fatto un errore a cedere Gonzalo Higuain più forte di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 00:42:00 GMT)

Cassano inizia una nuova vita : ecco la decisione di Fantantonio : Antonio Cassano ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, l’attaccante ha atteso un progetto importante in Serie A che però non è arrivato. Il calciatore barese ha deciso così di cambiare strategia, il classe 1982 è stato ammesso al corso di Direttore Sportivo indetto dalla FIGC. Presenti anche ex calciatori: da Leonardo a Rolando Bianchi, fino a Morgan De Sanctis e Cristian Zaccardo. Questo l’elenco completo dei ...