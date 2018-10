Cardlife | l' adorabile sandbox in stile Minecraft è da oggi in early access

eurogamer

(Di martedì 9 ottobre 2018): Cardboard Survival è un nuovo survivalonline presentato dai creatori di Robocraft. A prima vista il titolo sembra una sorta di clone dima ben presto ci si accorge che ne condivide solo alcuni elementi.Come riporta Rock Paper Shotgun, sono molte le similitudini col popolare, dopo aver creato il nostro avatar dovremo anche qui esplorare, costruire, accumulare risorse, combattere e sopravvivere in un mondo aperto, tuttavia il gioco ha un comparto artistico tutto suo, con i vari personaggi che sono vere e proprie sagome di cartone in movimento. Anche la creazione dell'avatar è particolare, dovremo infatti disegnare e ritagliare la nostra sagoma personale da usare nell'avventura.è insu Steam da questa mattina, il prezzo è di €16.79 e gli sviluppatori di Freejam hanno in programma la pubblicazione della versione completa nel ...