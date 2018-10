Caparezza compie 45 anni e si prende una pausa | ' Torno a essere Michele'

Blastingnews

(Di martedì 9 ottobre 2018) Oggi 9 settembre45Salvemini, conosciuto da tutti come. A un anno di distanza dalla pubblicazione del suo settimo album in studio Prisoner 709,si è portato a casa non poche soddisfazioni: dal doppio disco di platino per l'ultimo album ai tour tutti esauriti o quasi nei palazzetti italiani. Dopo aver pubblicato Prisoner 709 Live, in cui oltre alle canzoni cantate in tour in questo ultimo anno è possibile trovare anche un libro fotografico, il rapper siuna meritatae tornera' a. Lasciatelo riposare perché Tornerò quando avrò qualcosa di nuovo da dire, come lui stesso ha comunicato.prima diChi eraprima di? Dopo il diploma di ragioneria ottenuto a Molfetta,Salvemini vince una borsa di studio per studiare all'Accademia di Comunicazione a Milano, ma presto ...