CAOS MIGRANTI E voli charter | Germania e Italia | il realismo che manca

Scontro Governo-Germania - Salvini "chiusi aeroporti"/ CAOS MIGRANTI : Seehofer smentisce - Gentiloni attacca : Migranti, Salvini "Chiuderemo gli aeroporti". Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti", con la Merkel che avrebbe già programmato due date

«It Will Be Chaos - Sarà il CAOS» : Sky racconta l'odissea dei migranti - : ... di perdita e di ricerca, proprio come quello dei due protagonisti, e che racconta «una crisi antica come il mondo, di cui - nelle parole dei due registi - siamo protagonisti e spettatori al tempo ...

'Sarà il CAOS' - la crisi dei migranti raccontata in prima persona - : Le piccole comunità si trovano da sole ad avere a che fare con numeri improponibili, ma con una politica europea condivisa il fenomeno potrebbe essere tranquillamente governato. Purtroppo il tema ...

Vertice Ue su migranti a Salisburgo : Conte "no passi avanti"/ Sui movimenti secondari è ancora CAOS con Merkel : Salisburgo, Vertice UE sui migranti mezzo flop: le 4 richieste dell'Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità

Migranti - la professionista dell'accoglienza : "Salvini crea il CAOS nel Paese" : Il decreto sicurezza non è stato ancora licenziato dal Consiglio dei ministri, eppure la sinistra è già sul piede di guerra. Le prime proteste, come riporta il Mattino, si sono levate da Castel Volturno dove Mimma D'Amico, responsabile del centro sociale Ex Canapificio, associazione che gestisce lo Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) locale, si è scagliata contro il decreto a cui sta lavorando Matteo Salvini e che ...

Lussemburgo - Asselborn vs Salvini : "metodi e toni fascisti"/ Replica - "si prenda i migranti" : CAOS fondi Lega : Lussemburgo e caos Ue: Asselborn, "Salvini usa toni e metodi fascisti da anni '30". Tema migranti, il Ministro attacca ancora il vicepremier Lega: "video a mia insaputa". La pronta Replica

CAOS Libia - migranti sfidano Salvini "Porti chiusi? Arriviamo lo stesso" : La Libia è sempre più nel Caos. Tra la popolazione il timore che i negoziati per consolidare la tregua raggiunta grazie alla mediazione dell'Onu falliscano è alto. E aumenta così anche la possibilità di una ripresa degli scontri già a partire dalle prossime ore.Secondo i dati diffusi dall'ospedale di Tripoli, nel corso dei combattimenti che hanno sconvolto la città nei giorni scorsi hanno perso la vita 78 persone e altre 313 sono rimaste ferite. ...

CAOS Libia e migranti - sì al vertice a Palazzo Chigi : Stop al braccio di ferro nell'esecutivo: si procede con la linea del dialogo e del confronto in Ue sul tema dei migranti. A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, rientrato a Roma dagli Stati Uniti, ...

CAOS Libia - rischia l'intesa con l'Italia sui migranti : Le prime conseguenze del nuovo Caos libico potrebbero diventare tangibili in tempi strettissimi e riaprire una questione che, dopo gli accordi stretti dall'ex ministro degli Interni Marco Minniti...

CAOS MIGRANTI/ L'Italia li salva - l'Europa li ama così tanto che non li vuole : Ieri a Vienna si discuteva di cambiare le regole della missione Sophia. Niente. l'Europa, solidale a parole, dà del fascista a Salvini ma dei MIGRANTI se ne frega. RENATO FARINA

Governo : Bernini - da migranti a Ilva - esecutivo nel CAOS : Sulla politica estera mezzo Governo , Conte, Salvini, Di Maio, Tria, Moavero, è all'opera senza un coordinamento e senza una linea politica comune esponendo il Paese a una perdita di credibilità. ...

RETROSCENA/ CAOS MIGRANTI - pronto un governo tecnico con l'aiuto di Berlusconi : Gianni Letta è in costante contatto con il colle più alto. Forza Italia garantirebbe l'appoggi a Salvini per poi sfilarsi all'ultimo. D'accordo col Quirinale. ANTONIO FANNA

NAVE DICIOTTI SENZA PORTO - FARNESINA : "INTERVENGA UE"/ Ultime notizie migranti - CAOS dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI SENZA PORTO: migranti, ultimatum Salvini 'aiuti Ue o li rimandiamo in Libia'. Ultime notizie, FARNESINA scrive all'Ue.