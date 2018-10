Canottaggio | Olimpiadi Giovanili 2018 | il due senza maschile rema nell’ORO!!! Azzurrini

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : il due senza maschile dell’Italia vola in finale! : Ottime notizie per l’Italia del Canottaggio dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), ha centrato il passaggio alla Finale A che si disputerà alle 21.44 italiane vincendo la seconda semifinale (bisognava arrivare tra le prime due) ed ottenendo il terzo crono complessivo. I due azzurrini hanno vinto in 1’31″19, bruciando sul traguardo la Romania ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola per coronare una fantastica stagione : Potrebbe arrivare una medaglia per l’Italia, che sarà presente alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel Canottaggio con due equipaggi: dal 7 al 10 ottobre il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) andranno alla ricerca del podio. Gli azzurrini negli scorsi giorni hanno rifinito la preparazione verso ...

Canottaggio - Europei 2018 : l’Italia pone un altro tassello verso i Mondiali e le Olimpiadi di Tokyo 2020 : L’Italia del Canottaggio ha chiuso gli Europei con sei medaglie nel forziere, due ori, un argento e tre bronzi, sul podio nel medagliere finale alle spalle di Romania e Francia. Su 17 specialità in programma, l’Italia presentava 16 equipaggi e di questi ben 13 sono riusciti ad approdare in finale. Prossimo obiettivo i Mondiali di settembre a Plovdiv, in Bulgaria. Primo titolo in una specialità non olimpica, quella del quattro di ...