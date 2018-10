Canottaggio | Olimpiadi Giovanili 2018 | il due senza femminile chiude al quinto posto Oro

oasport

(Di martedì 9 ottobre 2018) Niente bis di medaglie per l’Italia delalledi Buenos Aires: il duedi Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) non è riuscito ad emulare le gesta dei compagni di squadra ed ha chiuso la rassegna al, dopo aver vinto la Finale B. Oro alla Grecia davanti a Repubblica Ceca e Romania. In Finale A le elleniche hanno chiuso in 1’40″00, precedendo le ceche di appena 0″09 e le romene di 0″29, mentre è rimasta ai piedi del podio la Cina, con 5″85 di ritardo. Le azzurrine nella finale di consolazione hanno vinto in 1’41″47, precedendo la Lituania di 0″66, l’Olanda di 2″89 e la Croazia di 4″10. In semifinale l’Italia aveva chiuso al quartoin 1’43″28, a 3″85 dalla Grecia, che aveva vinto in ...