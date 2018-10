Campi Nomadi | gli sgomberi inutili

Furti in abitazione - sei arresti nel Campi Nomadi di via Bonfadini a Milano : L'accusa è ricettazione del bottino di colpi in case della Lombardia, del Piemonte e della Liguria tra il 2016 e il 2018

Roma - Camping River : i nomadi sgomberati a luglio rioccupano l'area : Alcune famiglie nomadi sgomberate a luglio dal Camping River a Roma, hanno rioccupato l'area. Le persone dopo un mese e mezzo in strada hanno deciso di rientrare nello spazio in via della Tenuta ...

Vertice in prefettura ad Asti sui Campi nomadi : Cronaca Nella mattinata ieri, 23 agosto, alla prefettura di Asti, si è svolta una riunione sulla situazione dei campi nomadi del Comune di Asti, con particolare riguardo al campo Rom di via Guerra. ...

Campi Nomadi - bilancio delle disastrose politiche della Giunta Raggi : ... che ne sarà dei quasi quattro milioni del PON Metro bloccati per superare il campo, a fronte di una città che cade a pezzi, le cui immagini fanno sempre più il giro del mondo sconvolto davanti a ...

Matteo Salvini : “Chi vive nei Campi Nomadi è un parassita”. Un attivista rom lo denuncia : Possibile ha offerto assistenza legale gratuita a Alievski Musli, che ha deciso di denunciare Salvini per le frasi discriminatorie pronunciate contro i rom che vivono nei campi nomadi. Nel mirino alcune dichiarazioni fatte dal ministro: "Se gli stranieri irregolari vanno espulsi, i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".Continua a leggere

L’Italia che vince senza velodromo. Una situazione grottesca : se i Campioni azzurri diventano nomadi… : Gli Europei di ciclismo su pista si sono aperti in maniera trionfale per l’Italia, aggiudicatasi la medaglia d’oro nell’inseguimento maschile a squadre e l’argento al femminile. Un risultato paradossale, perché ottenuto da una nazione attualmente senza alcun velodromo coperto utilizzabile. Una situazione grottesca ed iniziata nell’autunno del 2017, quando l’impianto di Montichiari iniziò ad essere afflitto ...

Raggi - vertice con il ministro Trenta : 'Esercito per i Campi nomadi' : SICUREZZA Militari di guardia ai campi nomadi, per limitare episodi di illegalità in attesa che si completi il piano del campidoglio per chiudere gli insediamenti e reinserire nella società chi ...

Camping River - tensioni per sgombero campo rom/ Ultime notizie : Fidanza "intervento Raggi su emergenza nomadi" : sgombero in corso del Camping River: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel campo rom", il motivo dell'accelerazione(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:34:00 GMT)