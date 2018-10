oasport

: #Calcio, allarme in casa #Italia: Simone #Zaza lascia il ritiro. Infortunio al polpaccio, altro grattacapo per… - OA_Sport : #Calcio, allarme in casa #Italia: Simone #Zaza lascia il ritiro. Infortunio al polpaccio, altro grattacapo per… - AddictToro : Tuttosport: 'Zaza, stop azzurro. Il Toro in allarme' | TUTTOmercatoWEB - fantagazzetta : Fantacalcio, scatta l'allarme Belotti. Tre insufficienze di fila e niente Nazionale -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Altra tegola inin vista dell’amichevole contro l’Ucraina e, soprattutto, della trasferta di Nations League in Polonia:ildella Nazionale e torna a. Per l’attaccante lucano fatale l’rimediato ieri alsinistro, come riferisce l’ANSA. Durante l’allenamento a Coverciano la punta nata a Policoro avevato il campo rassicurando però sulle sue condizioni: gli esami strumentali effettuati quest’oggi, invece, hanno consigliato l’abbandono del, nonostante non ci siano lesioni. Si tratta dunque di una misura puramente precauzionale. Nuovo busillis per Roberto Mancini: il CT, che ha già dovuto salutare Cutrone, si trova in una chiara situazione di emergenza in attacco. L’amichevole con l’Ucraina però è in programma tra poco più di 24 ore e dunque a Genova non ...