Calcio a 5 | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | vittorie per Brasile ed Iraq tra gli

oasport

: #Calcio5, #OlimpiadiGiovanili #BuenosAires2018: vittorie per #Brasile ed #Iraq tra gli uomini e per #Giappone e... - OA_Sport : #Calcio5, #OlimpiadiGiovanili #BuenosAires2018: vittorie per #Brasile ed #Iraq tra gli uomini e per #Giappone e... - mauriziosaraval : Non solo calcio ma nessuno ne parla Le ragazze che rappresentano l'Italia del tiro a segno nazionale alle Olimpiadi… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Seconda giornata di gare per ila 5 nei due tornei che assegnano medaglie alledi: si sono disputati quattro incontri, che hanno visto lediedtra gli uomini e di Giappone e Bolivia tra le donne. Altre quattro gare sono in programma quest’oggi. Nel torneo maschile vittoria delnel Girone B ai danni della Russia: i verdeoro, all’esordio come i russi, si sono imposti per 6-1, mentre nel Girone A l’, che aveva iniziato impattando per 1-1 contro Panama, ha superato la Slovacchia, al primo match della rassegna, con un altrettanto netto 5-0. Nel torneo femminile affermazione della Bolivia nel Girone C su Tonga: le sudamericane, battute all’esordio dalla Spagna, si sono riscattate superando le oceaniche, al loro esordio, per 7-2, mentre nel Girone D il Camerun, vincente nella prima giornata ...