Buriram | la settima meraviglia di Bagnaia

MotoGP - GP Thailandia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Buriram : Tra due settimane il Circus del Motomondiale farà rotta verso la Thailandia per il quindicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un weekend inedito per i piloti che comunque hanno potuto provare la pista asiatica nel corso dei test che si sono tenuti prima di questa stagione. Certo, le condizioni saranno diverse. Si prospetta una tre giorni (5-7 ottobre) in cui Ducati e Honda si confronteranno come avvenuto nelle ultime uscite. Il quesito ...