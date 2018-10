Burioni prende a calci le Balle mortali sulla nostra salute

ilgiornale

(Di martedì 9 ottobre 2018) È incredibile: in coda ai telegiornali abbiamo ancora gli oroscopi, e a poco serve spiegare che si tratta di una credenza primitiva, mentre a chi ogni giorno ti domanda "Di che segno sei?" non è che puoi metterti a fargli un corso accelerato per dargli delle basi di astrofisica.Così come hai voglia a dire a qualcuno che l'omeopatia è acqua, che la naturopatia è una credenza, che la medicina alternativa è alternativa solo alla prova scientifica, ti rispondono: "Ma su di me funziona!". In realtà quelli del "su di me funziona" ignorano come funzioni la comunità scientifica, cosa sia il test del doppio cieco o una peer review. O magari vogliono opporsi alle case farmaceutiche, le quali per guadagnare devono vendervi un farmaco in grado di superare rigorosi test, mentre le multinazionali alternative guadagnano vendendo il niente. Tanto per darvi un'idea: se pisciate nell'oceano Atlantico ...