Bulgaria | giornalista uccisa | l' uomo romeno arrestato sarà rilasciato

Bulgaria : giornalista uccisa - ucraino-romeno sarà rilasciato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Giornalista uccisa in Bulgaria rilasciato il romeno. L'ipotesi della gelosia : L'ucraino con passaporto romeno arrestato oggi in Bulgaria perché sospettato di coinvolgimento nell'uccisione della Giornalista televisiva trentenne Viktoria Marinova sta per essere rilasciato. Ne ha ...

Giornalista uccisa in Bulgaria - arrestato un romeno. E la procura avvia un'inchiesta su fondi Ue : C'è una svolta nelle indagini sul caso dell'omicidio della Giornalista bulgara Viktoria Marinova . È stato infatti arrestato un cittadino romeno con passaporto della Moldavia, secondo quanto riferisce ...

Bulgaria - arrestato un cittadino romeno con passaporto moldavo per l’omicidio della giornalista Marinova : Un cittadino romeno con passaporto della Moldova è stato arrestato in Bulgaria per l’uccisione della giornalista Viktoria Marinova, trovata morta a Ruse, domenica 7 ottobre, sulle rive del Danubio. A riferirlo è la radio di Stato che cita fonti del ministero dell’Interno, specificando che non è ancora arrivata una conferma ufficiale. La 3oenne che conduceva il programma Detector sulla televisione locale Tvn, è stata picchiata, ...

Bulgaria : cortei in tutto il Paese per giornalista uccisa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bulgaria - Viktoria Marinova giornalista stuprata e uccisa/ Aggressione al parco : figura scomoda in patria : Bulgaria, giornalista picchiata, stuprata e uccisa in un parco sul Danubio: ultime notizie su Victoria Marinova, è il terzo delitto di reporter in Europea. "Lavorava su abusi fondi Ue"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:00:00 GMT)

Bulgaria - Victoria Marinova - giornalista stuprata e uccisa/ Terzo caso nella UE di omicidio di reporter : Bulgaria, giornalista picchiata, stuprata e uccisa in un parco sul Danubio: ultime notizie su Victoria Marinova, è il Terzo delitto di reporter in Europea. "Lavorava su abusi fondi Ue"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:04:00 GMT)

In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa - Viktoria Marinova : Sabato è stato trovato in un parco nella città di Ruse, nel nord della Bulgaria, il corpo di Viktoria Marinova, nota giornalista investigativa della televisione bulgara. Marinova, 30 anni, è stata stuprata e poi uccisa con un colpo alla testa: The post In Bulgaria è stata violentata e uccisa una nota giornalista investigativa, Viktoria Marinova appeared first on Il Post.

Bulgaria - VICTORIA MARINOVA : GIORNALISTA STUPRATA E UCCISA/ Inchieste scomode su Ue : ecco su cosa indagava : BULGARIA, GIORNALISTA picchiata, STUPRATA e UCCISA in un parco sul Danubio: ultime notizie su VICTORIA MARINOVA, è il terzo delitto di reporter in Europea. "Lavorava su abusi fondi Ue"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 08:39:00 GMT)

Bulgaria sotto choc : giornalista tv stuprata e uccisa in un parco : Una giornalista bulgara è stata stuprata e uccisa a Ruse, nel nord della Bulgaria. Il suo corpo è stato rinvenuto in un parco, dove era solita correre. La vittima, Viktoria Marinova, aveva 30 anni e faceva la presentatrice in una trasmissione di attualità.A dare la notizia della sua uccisione è stato il procuratore regionale di Ruse, Georgy Georgiev, che ha spiegato come la morte sia stata provocata da colpi alla testa e da soffocamento. Dunque, ...

Giornalista stuprata e uccisa in un parco in Bulgaria : La Giornalista bulgara Viktoria Marinova, reporter e responsabile amministrativo del canale televisivo privato Tvn di Russe, nel nord della Bulgaria, è stata violentata e poi uccisa in un parco alla periferia della città dove la donna faceva jogging.La notizia dell'assassinio della Giornalista trentenne, avvenuto ieri, è stata diffusa oggi dai media bulgari provocando reazioni di sdegno e condanna da parte delle ...

Bulgaria - giornalista stuprata e uccisa al parco/ Victoria Marinova indagava su abusi fondi Ue : terzo delitto : Bulgaria, giornalista picchiata, stuprata e uccisa in un parco sul Danubio: ultime notizie su Victoria Marinova, è il terzo delitto di reporter in Europea. "Lavorava su abusi fondi Ue". Un nuovo orrendo caso di giornalista che lavorando per la ricerca della verità viene eliminato: dopo la maltese Daphne Caruana Galizia e lo slovacco Jan Kuciak, si piange oggi il delitto di Victoria Marinova nel parco di Ruse in Bulgaria. Era una giovane ...

Bulgaria - giornalista stuprata e uccisa : 18.40 Una giornalista bulgara, Viktoria Marinova, è stata violentata e uccisa sabato a Ruse, nel nord della Bulgaria. Secondo il ministro dell'interno bulgaro, Mladen Marinov, l'uccisione non sarebbe da collegare all'attività professionale della giornalista, che era direttore amministrativo del canale televisivo privato Tvn di Ruse. Secondo altri media europei e associazioni internazionali, invece, la morte potrebbe essere legata alla sua ...

Bulgaria - la giornalista tv Viktoria Marinova stuprata e uccisa in un parco a 30 anni : La giornalista della tv TVN Bulgaria, Viktoria Marinova, 30 anni, è stata stuprata e uccisa brutalmente in un parco della città di Ruse, sulle sponde del Danubio. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire se il delitto sia connesso alla sua attività giornalistica: di recente aveva indagato su uno scandalo legato a fondi europei.Continua a leggere