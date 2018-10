BTp | in 9 mesi i tassi si sono “impennati di 40 anni”

ilsole24ore

: Mi fanno ridere le dichiarazioni di @luigidimaio e @matteosalvinimi contro Juncker su 'Questa Europa che tra sei me… - ricpuglisi : Mi fanno ridere le dichiarazioni di @luigidimaio e @matteosalvinimi contro Juncker su 'Questa Europa che tra sei me… - castagnett : RT @DarioParrini: Stanno impoverendo gli italiani: lo spread si è impennato; per ottenere prestiti lo Stato paga il 3,5%, l'1% in più di qu… - bigimauro : RT @DarioParrini: Stanno impoverendo gli italiani: lo spread si è impennato; per ottenere prestiti lo Stato paga il 3,5%, l'1% in più di qu… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Osservando la curva del debito italiana in questo momento di turbolenza colpiscono i paradossi (ia 10 anni orapiù alti del 50 anni a gennaio) e le perdite per i risparmiatori (chi ha comprato il BTp Italia a maggio è in rosso dell’11% in caso di vendita anticipata)...