Brandon Chrisan | star del porno gay | muore a 21 anni Si indaga sulle cause del decesso

(Di martedì 9 ottobre 2018) Unadelgay è morta all'età di 21. Il corpo senza vita di Kyle Dean, nome d'arte di, è stato ritrovato il 28 settembre. Ledelsono ancora sconosciute.aveva diversi precedenti penali: nel 2017 è stato arrestato per violazione della libertà vigilata, dopo esser stato processato per possesso di droga a e furto con scasso. Per il funerale, la madre del ragazzo ha chiesto di non portare fiori, ma piuttosto fare una donazione alla scuola frequentata dal fratello autistico.Non è la primadelgay a morire in giovane età quest'anno. A giugno, la polizia ha trovato il corpo senza vita di Dave Slick in un bagno del ristorante Qdoba a Chicago.