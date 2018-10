Boss pentito in diretta Facebook «Chi è contro di noi deve schiattare»

“Via D’Amelio - depistaggio di Stato per favorire i Boss ”. Processo per i tre poliziotti che costruirono il falso pentito : Il gip dispone il rinvio a giudizio. Fiammetta Borsellino: "Il silenzio degli uomini delle istituzioni peggio dell'omertà dei mafiosi"

Strage di via D’Amelio - i Boss accusati dal falso pentito chiedono 1 milione di euro allo Stato : I boss accusati e poi scagionati per la Strage di via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorti, hanno chiesto allo Stato 1 milione di euro di danni, costituendosi parte civile nel processo che inizierà a Caltanissetta il 20 settembre contro i poliziotti che secondo la Procura nissena diressero le false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino.Continua a leggere