Borse poco mosse dopo il taglio del FMI Bene l' oil a Milano

Borse poco mosse dopo le stime del Fmi. A Milano ancora negativi i bancari : Le Borse europee aprono la seduta poco mosse dopo le stime del fondo monetario internazionale sul Pil dell'eurozona . Gli investitori guardano alle nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina ed all'...

Piazza Affari e Borse europee dovrebbero aprire poco mosse - oggi i dati sul lavoro Usa : Indicazioni importanti in quanto tenute in considerazione dalla Federal Reserve per definire la sua politica monetaria e che assumono ancora più importanza dopo le ultime dichiarazioni del ...

Borse europee poco mosse in attesa Fed - Milano -0 - 10% : Le Borse europee chiudono poco mosse, dopo aver scambiato con cautela per tutta la seduta in attesa delle decisioni della Federal Reserve, che dovrebbe procedere a un nuovo rialzo dei tassi di ...

Piazza Affari e Borse europee attese poco mosse in avvio - attenzione a Unicredit e Tenaris : Si prevede un avvio poco mosso per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo i guadagni di ieri. Sui mercati dovrebbe dominare la prudenza in attesa dell'annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve. Questa sera, la banca centrale americana concluderà la riunione di due giorni con un possibile annuncio di un nuovo rialzo dei tassi di riferimento, ...

Borse europee poco mosse in apertura - spread a 229 punti : Borse europee poco mosse in apertura. A Parigi l'indice Cac segna -0,02% a 5.362,94 punti; a Francoforte l'indice Dax registra +0,09% a 12.168,20 punti; a Milano l'indice Ftse Mib apre a +0,02%. La ...

Borse europee poco mosse a metà seduta : Teleborsa, - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'Oro ...

Borse europee poco mosse a metà seduta : Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia. L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L' Oro scambia a 1.

Borse europee poco sopra la parità : All'insegna della prudenza la seduta finanziaria nel Vecchio Continente , con i dati della produzione industriale che hanno deluso sia in Europa che in Italia . L' Euro / Dollaro USA viaggia sui ...

Borse europee caute in attesa di Powell : avvio poco mosso : L'economia della Germania ha accelerato nel secondo trimestre dell'anno mostrando un Pil in crescita dello 0,5% rispetto al periodo precedente, contro un +0,4% del primo trimestre,.

Borse Ue poco mosse - Milano Mib -0 - 05% : 10.07 Avvio di seduta poco mosso per le Borse Europee che mantengono un atteggiamento di cautela rispetto agli sviluppi della guerra commerciale tra Usa e Cina sui dazi. Francoforte cede lo 0,15%, Parigi avanza dello 0,03%, mentre Londra sale dello 0,05%. Piazza Affari apre con il Mib a -0,05% e l'All Share a -0,01%. Lo spread Btp-Bund tedeschi apre sotto 270 punti a quota 269,dopo aver chiuso ieri in rialzo a 272 punti.Euro in calo sul ...

Borse Ue in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Teleborsa, - Continuano in territorio positivo i mercati finanziari del Vecchio Continente , mentre gli acquisti non sembrano interessare il FTSE MIB che si muove sulla parità. A pesare il crollo di ...

Borse Ue in rialzo - poco mossa Piazza Affari : Continuano in territorio positivo i mercati finanziari del Vecchio Continente , mentre gli acquisti non sembrano interessare il FTSE MIB che si muove sulla parità. A pesare il crollo di Atlantia che ...